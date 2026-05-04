    В КМЦ в апреле госпитализированы 79 человек с отравлениями, 5 скончались

    В Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в апреле текущего года с различными отравлениями были госпитализированы 79 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на КМЦ.

    Состояние 74 пациентов удалось стабилизировать, они выписаны на амбулаторное лечение. Спасти пятерых (одну женщина, четырех мужчин) не удалось, причиной их смерти стало отравление спиртными напитками, фосфорорганическими соединениями и уксусной кислотой.

    Из общего числа 31 человек госпитализирован с отравлением лекарственными препаратами, 5 - крысиным ядом (родентицидами), 19 - уксусной кислотой, 1 - едкими растворами, 2 - алкоголем, по 3 - пищевыми растворами, инсектицидами, фосфорорганическими соединениями, в результате укуса змей, в результате анафилактического шока, 6 - с аллергическими реакциями.

