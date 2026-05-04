İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Ötən ay 79 nəfər zəhərlənib, 5-i ölüb

    Sağlamlıq
    • 04 may, 2026
    • 09:47
    Ötən ay 79 nəfər zəhərlənib, 5-i ölüb

    Kliniki Tibbi Mərkəzin (KTM) Toksikologiya şöbəsinə aprel ayında ümumilikdə 79 nəfər müxtəlif mənşəli zəhərlənmə səbəbilə hospitalizasiya olunub.

    Bu barədə "Report"a KTM-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, pasiyentlərdən 31 nəfər dərman preparatlarından, 5 nəfər siçan dərmanından (rodentisid), 19 nəfər sirkə turşusundan, 1 nəfər yandırıcı məhluldan, 3 nəfər yeyici məhlullardan, 3 nəfər həşərat dərmanından, 3 nəfər ilan sancmasından, 6 nəfər allergik reaksiyalardan, 2 nəfər spirtli içkidən, 3 nəfər anafilaktik şokdan, 3 nəfər isə fosfor üzvi birləşmədən zəhərlənmə səbəbilə müalicəyə cəlb olunub.

    Tibbi personal tərəfindən bütün pasiyentlərə ixtisaslaşmış toksikoloji yardım, həmçinin intensiv terapiya və detoksikasiya tədbirləri tətbiq olunub.

    74 pasiyentin vəziyyəti stabilləşdirilib və onlar qənaətbəxş vəziyyətdə ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

    Aparılan intensiv müalicə tədbirlərinə baxmayaraq, 5 nəfərin (1 qadın və 4 kişi) həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Ölüm hallarının əsas səbəbləri spitli içki, fosfor üzvi birləşmə və sirkə turşusu ilə zəhərlənmə nəticəsində yaranmış toksik vəziyyət olub.

    Kliniki Tibbi Mərkəz Zəhərlənmə
    В КМЦ в апреле госпитализированы 79 человек с отравлениями, 5 скончались

    Son xəbərlər

    12:29

    Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasında dayanaqılı sülhə ümid edir

    Digər ölkələr
    12:27

    Gündüz İsmayılov: Naxçıvanda qılınan vəhdət namazı müsəlmanlar arasında birliyin nümunəsidir

    Din
    12:24

    İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib

    Xarici siyasət
    12:24

    İlham Əliyev: Azərbaycan "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyib

    Region
    12:23

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana 12 min ton neft məhsulları göndərib

    Xarici siyasət
    12:21

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıqdır

    Xarici siyasət
    12:20

    Aİ: Türkiyənin Ermənistanda ASB sammitində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Region
    12:19

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxış edib

    Xarici siyasət
    12:10

    Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub

    Ədəbiyyat
    Bütün Xəbər Lenti