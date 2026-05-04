    • 04 мая, 2026
    • 10:06
    Узбекистан предложил реализовать проект по озеленению Центральной Азии

    Узбекистан предложил реализовать региональный проект "Зеленый пояс Центральной Азии" .

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытия 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    "Мы поставили перед собой важную задачу к 2030 году довести уровень озеленения в Узбекистане до 30%. В то же время Азиатский банк развития успешно реализует свой климатический план действий, рассчитанный до 2030 года. Банк направляет не менее 50% ежегодных ассигнований на финансирование климатических проектов. Полагаю, что такие благородные усилия совместно с Банком и другими странами региона дадут еще более весомые результаты. В этой связи предлагаем реализовать региональный проект "Зеленый пояс Центральной Азии", - отметил президент.

    Шавкат Мирзиёев Азиатский банк развития (АБР)
    Uzbekistan proposes project for greening of Central Asia

