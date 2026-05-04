    Мирзиёев : Узбекистан запустил более 70 проектов по критическим минералам на $1,6 млрд

    В регионе
    • 04 мая, 2026
    • 10:14
    Мирзиёев : Узбекистан запустил более 70 проектов по критическим минералам на $1,6 млрд

    Узбекистан совместно с крупными компаниями США, Китая и Турции запустил более 70 проектов по критически полезным ископаемым на общую сумму $1,6 млрд.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытий 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    По его словам, в нынешний технологический век наблюдается ежедневное усиление конкуренции в области критических минералов. По оценкам международных экспертов, к 2040 году спрос на важные для промышленности минералы вырастет в шесть раз.

    "Узбекистан располагает крупными запасами меди, вольфрама, молибдена, магния, графита, ванадия, титана и других полезных ископаемых. В целях освоения этого потенциала мы совместно с корейскими партнерами наладили работу исследовательского центра и возводим технопарк металлов будущего в Ташкентской и Самаркандской областях. С крупными компаниями США, Китая и Турции мы запустили более 70 проектов на общую сумму $1,6 млрд. Наша цель не только добывать полезные ископаемые, но и за счет их глубокой переработки дать новый импульс развитию экономики", - подчеркнул Ш. Мирзиёев.

    Шавкат Мирзиёев Критические минералы Полезные ископаемые Узбекистан Соединенные Штаты Америки (США) Китай Турция
    Şavkat Mirziyoyev: "Özbəkistan kritik minerallar üzrə 1,6 milyard dollarlıq 70-dən çox layihənin icrasına başlayıb"
    Mirziyoyev: Uzbekistan launched over 70 critical mineral projects worth $1.6B

