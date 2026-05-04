    Цена на нефть марки Brent снизилась до $108,5 за баррель

    Цены на нефть незначительно снизились.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Июльские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,11%) до $108,05 за баррель.

    Июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX подешевели на $0,49 (0,48%), до $101,45 за баррель.

    Участники рынка продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть.

