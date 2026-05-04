    Канада настаивает на строгих механизмах контроля при привлечении частных инвестиций через АБР

    • 04 мая, 2026
    • 17:00
    Канада настаивает на строгих механизмах контроля при привлечении частных инвестиций через АБР

    Канада выступает за более активное применение Азиатским банком развития (АБР) четко обозначенных целей, измеримых показателей эффективности и надежных механизмов подотчетности, чтобы привлечение частного капитала обеспечивало реальные результаты в сфере развития частного сектора.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступила временно исполняющая обязанности управляющего от Канады Кэм До в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

    Она подчеркнула, что частный сектор напрямую зависит от устойчивой нормативно-правовой базы, прозрачной системы управления и предсказуемых условий ведения деятельности.

    "В связи с этим Канада оказывает поддержку усилиям АБР по взаимодействию с правительствами в целях совершенствования инвестиционного климата, обеспечения более широкого доступа к рынкам и укрепления институциональной основы тех ключевых элементов, которые необходимы для включения развивающихся экономик в глобальные цепочки создания стоимости.

    В условиях наращивания операций в частном секторе Канада выступает за последовательное применение конкретных целевых показателей, измеримых результатов и жестких механизмов подотчетности, чтобы привлечение частного капитала приводило к ощутимым результатам в области развития", - заявила К. До.

    Азиатский банк развития (АБР) Кэм До Канада
    Kanada ADB vasitəsilə özəl investisiya cəlbində sərt nəzarət mexanizmlərinin tətbiqində israr edir
    Canada insists on strict control mechanisms when attracting private investment through ADB

