Канада настаивает на строгих механизмах контроля при привлечении частных инвестиций через АБР

Канада выступает за более активное применение Азиатским банком развития (АБР) четко обозначенных целей, измеримых показателей эффективности и надежных механизмов подотчетности, чтобы привлечение частного капитала обеспечивало реальные результаты в сфере развития частного сектора.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступила временно исполняющая обязанности управляющего от Канады Кэм До в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

Она подчеркнула, что частный сектор напрямую зависит от устойчивой нормативно-правовой базы, прозрачной системы управления и предсказуемых условий ведения деятельности.

"В связи с этим Канада оказывает поддержку усилиям АБР по взаимодействию с правительствами в целях совершенствования инвестиционного климата, обеспечения более широкого доступа к рынкам и укрепления институциональной основы тех ключевых элементов, которые необходимы для включения развивающихся экономик в глобальные цепочки создания стоимости.

В условиях наращивания операций в частном секторе Канада выступает за последовательное применение конкретных целевых показателей, измеримых результатов и жестких механизмов подотчетности, чтобы привлечение частного капитала приводило к ощутимым результатам в области развития", - заявила К. До.