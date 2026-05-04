Сахиль Бабаев назвал ключевые факторы для дальнейшей деятельности АБР

Азербайджан призывает Азиатский банк развития (АБР) повышать оперативность, гибкость и инновационность.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

"Крайне важно, чтобы АБР продолжал повышать свою оперативность, гибкость и инновационность. Укрепление поддержки программных операций, расширение технической помощи и обеспечение конкурентоспособных условий финансирования будут ключевыми факторами для сохранения сильных возможностей банка", - сказал министр.

По его словам, сравнительное преимущество АБР заключается не только в его финансовых ресурсах, но и в знаниях, экспертизе и способности выстраивать партнерство. "Мы призываем банк и далее использовать эти сильные стороны для решения все более сложных и взаимосвязанных задач развития", - отметил он.

Бабаев подчеркнул, что в 2025 году АБР выделил $29,3 млрд посредством широкого спектра финансовых инструментов на реализацию различных проектов. "Это на 20% больше по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует о значительном наращивании операционной деятельности АБР. Инвестиции АБР в финансовый сектор существенно возросли, достигнув $7,3 млрд. Эти реформы направлены на укрепление финансовых систем, углубление рынков капитала и расширение финансовой доступности, особенно для микро-, малых и средних предприятий", - добавил он.

Министр отметил, что в прошлом году АБР направил $2,1 млрд на поддержку проектов в странах-партнерах в области городской инфраструктуры, с акцентом на улучшение ключевых элементов устойчивого и инклюзивного городского развития. "Неизменный акцент банка на качественную инфраструктуру, цифровую трансформацию и региональную связанность имеет особое значение. Усилия банка по укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и фискальной стабильности в развивающихся странах-членах являются своевременными и заслуживают высокой оценки", - подчеркнул Бабаев.