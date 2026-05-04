Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сахиль Бабаев назвал ключевые факторы для дальнейшей деятельности АБР

    Финансы
    • 04 мая, 2026
    • 16:53
    Сахиль Бабаев назвал ключевые факторы для дальнейшей деятельности АБР

    Азербайджан призывает Азиатский банк развития (АБР) повышать оперативность, гибкость и инновационность.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    "Крайне важно, чтобы АБР продолжал повышать свою оперативность, гибкость и инновационность. Укрепление поддержки программных операций, расширение технической помощи и обеспечение конкурентоспособных условий финансирования будут ключевыми факторами для сохранения сильных возможностей банка", - сказал министр.

    По его словам, сравнительное преимущество АБР заключается не только в его финансовых ресурсах, но и в знаниях, экспертизе и способности выстраивать партнерство. "Мы призываем банк и далее использовать эти сильные стороны для решения все более сложных и взаимосвязанных задач развития", - отметил он.

    Бабаев подчеркнул, что в 2025 году АБР выделил $29,3 млрд посредством широкого спектра финансовых инструментов на реализацию различных проектов. "Это на 20% больше по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует о значительном наращивании операционной деятельности АБР. Инвестиции АБР в финансовый сектор существенно возросли, достигнув $7,3 млрд. Эти реформы направлены на укрепление финансовых систем, углубление рынков капитала и расширение финансовой доступности, особенно для микро-, малых и средних предприятий", - добавил он.

    Министр отметил, что в прошлом году АБР направил $2,1 млрд на поддержку проектов в странах-партнерах в области городской инфраструктуры, с акцентом на улучшение ключевых элементов устойчивого и инклюзивного городского развития. "Неизменный акцент банка на качественную инфраструктуру, цифровую трансформацию и региональную связанность имеет особое значение. Усилия банка по укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и фискальной стабильности в развивающихся странах-членах являются своевременными и заслуживают высокой оценки", - подчеркнул Бабаев.

    Сахиль Бабаев Азиатский банк развития (АБР)
    Azərbaycan ADB-nin gələcək fəaliyyəti üçün əsas amilləri açıqlayıb
    Sahil Babayev names key factors for ADB's future activities

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей