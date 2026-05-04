    Трамп призвал Южную Корею присоединиться к миссии США в Ормузском проливе

    04 мая, 2026
    Трамп призвал Южную Корею присоединиться к миссии США в Ормузском проливе

    Президент США Дональд Трамп призвал Южную Корею присоединиться к американской миссии "Свобода" в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

    Трамп отметил, что иранские силы обстреляли суда стран, не вовлеченных в конфликт между США, Израилем и Ираном, в том числе как минимум один южнокорейский торговый корабль.

    "Возможно, пришло время Южной Корее присоединиться к миссии! Мы потопили семь малых катеров или, как они любят их называть, "быстрых" катеров. Это всё, что у них осталось. Помимо южнокорейского судна, на данный момент нет других судов, которым был бы нанесен ущерб при проходе через (Ормузский - ред.) пролив", - следует из публикации.

    Он также анонсировал пресс-конференцию по данному вопросу, которую завтра утром проведут министр войны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

