BP построит в Азербайджане завод трубных пучков для проекта "Карабах"

Британская компания BP планирует в третьем квартале 2026 года начать строительство в Азербайджане завода по производству трубных пучков (pipeline bundles) для проекта разработки месторождения Карабах.

Как передает Report, об этом говорится в финальном варианте Отчете по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства завода.

"В рамках проекта предусматривается строительство производственного цеха, рельсовых путей для трубных комплектов, спускового пути в море, площадок для хранения труб, инженерно-коммуникационных линий, жилого лагеря для эксплуатационного этапа, офисов и короткой подъездной дороги с гравийным покрытием. Предприятие будет построено в населенном пункте Бяндован, расположенном примерно в 20 км к югу от поселка Аляты. Строительство начнется в третьем квартале 2026 года и продлится до первого квартала 2028 года", - говорится в документе.

Окончательный ввод завода в эксплуатацию планируется в конце первого квартала 2028 года.

Отмечается, что площадка Бяндован была выбрана для строительства завода благодаря наличию подходящего рельефа, близости к существующим объектам инфраструктуры и возможности прямого выхода к Каспийскому морю.

"Новый завод будет в основном использоваться для производства трубных пучков в рамках проекта разработки месторождения Карабах с возможностью последующего использования для других проектов в Каспийском море после завершения работ по данному месторождению", - говорится в ОВОС.

Следует отметить, что трубные пучки представляют собой изготовленные сборки трубопроводов, включающие добывающие линии (flowlines), линии управления и инжекционные линии, размещенные внутри внешнего трубного кожуха. В полностью собранном виде их длина, как правило, составляет около 5–6 км.

Напомним, что 3 июня 2025 года, в рамках Бакинской энергетической недели, BP подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) соглашение о приобретении 35%-ной доли в проекте разработки месторождения "Карабах". Оставшиеся 65% в проекте принадлежат SOCAR.

BP выступает оператором данного проекта.

Месторождение "Карабах", расположенное в 120 км к востоку от Баку и в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. По предварительным оценкам, геологические запасы нефти на этом месторождении превышают 60 млн тонн, из которых извлекаемыми считаются 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

Согласно данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пиковая добыча на шельфовом нефтяном месторождении "Карабах" составит 7,5 млн баррелей в сутки.