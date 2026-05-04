    Масато Канда: АТР должен укреплять общую устойчивость

    Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) должен укреплять общую устойчивость.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда на официальной церемонии открытия 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    "Призываю страны Азиатско-Тихоокеанского региона действовать сообща, чтобы развиваться совместно через укрепление трансграничных связей, способствующих устойчивости и инклюзивному росту. Решения, которые мы принимаем на этом новом перепутье, обеспечат будущее для следующего поколения. В этом фрагментированном мире традиционные и изолированные меры развития потерпят неудачу. Чтобы выжить и процветать в эту новую эпоху, мы должны создавать глубоко взаимосвязанные и устойчивые системы", - отметил М.Канда.

    Президент АБР отметил, что современные потрясения быстро передаются через границы - через энергетические рынки, цепочки поставок и цифровые сети, - нанося удар по сообществам, которые меньше всего способны их поглотить.

    По его словам, решение этих проблем требует скоординированных региональных мер, выходящих за рамки национальных границ.

    "Предстоящая работа огромна, но наша цель ясна. У нас есть стратегия, у нас есть ресурсы и у нас есть коллективная воля к действию", - подчеркнул Канда.

    Masato Kanda: "Asiya-Sakit okean regionu ümumi dayanıqlığı gücləndirməlidir"
    Masato Kanda: Asia-Pacific region should strengthen its shared resilience

