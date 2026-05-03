Азербайджан прорабатывает с Узбекистаном проекты в сфере добычи критически важных металлов - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан является стратегическим партнером Узбекистана в сфере добычи критически важных металлов.

Об этом корреспонденту Report сказал заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Урал Юсупов в кулуарах 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития в Самарканде.

"Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд будет финансировать проекты по добыче, переработке и геологоразведке критически важных минералов. Сейчас мы прорабатываем перечень проектов для представления фонду, чтобы приступить к их практической реализации", - подчеркнул замминистра.

Соглашение о создании фонда было подписано в начале 2023 года. Уставный капитал Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда составляет 500 млн долларов США.