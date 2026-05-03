В Литве не исключили версию саботажа после двух железнодорожных аварий

Ответственные инстанции Литвы не исключают версию саботажа в связи с двумя железнодорожными авариями, произошедшими в стране за последние два дня.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас.

"Обе аварийные ситуации, имевшие место в пятницу и субботу, расследуются. Оцениваем их со всех ракурсов", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности акта саботажа.

По словам министра, пока рано делать окончательные выводы о причинах происшествий.

Расследование проводят Отдел изучения вопросов безопасности Минюста, государственная компания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") и департамент полиции.

Полиция основной версией считает технические неполадки и отмечает, что признаков преступной деятельности пока не выявлено.

Первая авария произошла в пятницу на станции Гуджюнай в Кедайнском районе, где с рельсов сошли три платформы со щебнем. Вторая - в субботу в Каунасском районе, где с рельсов сошли локомотив и несколько грузовых вагонов с метанолом.

В обоих случаях пострадавших нет, утечки метанола не зафиксировано.