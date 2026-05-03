Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Литве не исключили версию саботажа после двух железнодорожных аварий

    Другие страны
    • 03 мая, 2026
    • 15:15
    В Литве не исключили версию саботажа после двух железнодорожных аварий

    Ответственные инстанции Литвы не исключают версию саботажа в связи с двумя железнодорожными авариями, произошедшими в стране за последние два дня.

    Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас.

    "Обе аварийные ситуации, имевшие место в пятницу и субботу, расследуются. Оцениваем их со всех ракурсов", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности акта саботажа.

    По словам министра, пока рано делать окончательные выводы о причинах происшествий.

    Расследование проводят Отдел изучения вопросов безопасности Минюста, государственная компания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") и департамент полиции.

    Полиция основной версией считает технические неполадки и отмечает, что признаков преступной деятельности пока не выявлено.

    Первая авария произошла в пятницу на станции Гуджюнай в Кедайнском районе, где с рельсов сошли три платформы со щебнем. Вторая - в субботу в Каунасском районе, где с рельсов сошли локомотив и несколько грузовых вагонов с метанолом.

    В обоих случаях пострадавших нет, утечки метанола не зафиксировано.

    Юрас Таминскас Расследование Литва
    Litvada iki dəmir yolu qəzasında təxribat versiyası istisna edilmir

    Последние новости

    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    19:07

    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России

    Другие страны
    Лента новостей