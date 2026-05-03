Масато Канда: АБР направит $70 млрд на объединение энергосистем и цифровых сетей Азии

Азиатский банк развития (АБР) запускает масштабную инициативу на 70 млрд долларов США, направленную на объединение энергетических систем и цифровых сетей в Азии.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент АБР Масато Канда на пресс-конференции в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка.

По его словам, к 2035 году АБР поддержит проекты в сфере энергетической и цифровой инфраструктуры на общую сумму 70 млрд долларов.

"Инициатива нацелена на соединение энергосистем, развитие трансграничной торговли электроэнергией и расширение широкополосного доступа в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доступ к энергии и цифровым технологиям будет определять будущее региона. Эти инициативы формируют основу для устойчивого роста, конкурентоспособности и интеграции. Объединяя энергосистемы и цифровые сети через границы, мы можем снизить затраты, расширить возможности и обеспечить надежную энергетику и связь для сотен миллионов людей", - отметил М. Канда.

Он подчеркнул, что инициатива "Паназиатская энергосистема" (PAGI) предполагает объединение национальных и субрегиональных энергосетей, что позволит эффективно перераспределять возобновляемую энергию между странами. В свою очередь, "Азиатско-Тихоокеанская цифровая магистраль" направлена на сокращение цифрового разрыва и создание базы для экономики, основанной на искусственном интеллекте.

В рамках PAGI планируется мобилизовать 50 млрд долларов к 2035 году для развития трансграничной энергетической инфраструктуры. Речь идет о строительстве линий электропередачи, подстанций, систем накопления энергии, а также цифровизации сетей. Кроме того, инициатива охватывает проекты генерации, включая экспорт "зеленой энергии", создание региональных энергетических хабов и гибридных объектов генерации и хранения.

"К 2035 году АБР рассчитывает обеспечить трансграничную интеграцию около 20 ГВт возобновляемых мощностей, построить 22 тыс. км линий электропередачи, улучшить доступ к электроэнергии для 200 млн человек, создать до 840 тыс. рабочих мест и сократить выбросы в энергетическом секторе региона на 15%.

Около половины необходимого финансирования (25 млрд долларов) банк намерен предоставить из собственных средств, остальная часть будет привлечена через софинансирование, включая частный сектор. Дополнительно до 10 млн долларов будет направлено на техническую помощь, в том числе на гармонизацию регулирования, разработку стандартов и подготовку технико-экономических обоснований", - сказал президент банка.

Инициатива "Паназиатская энергосистема" отражает переход от двусторонних связей к региональной модели торговли электроэнергией и опирается на уже действующие форматы сотрудничества, включая программы в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в рамках ЦАРЭС.

Вторая часть инициативы - "Азиатско-Тихоокеанская цифровая магистраль" - предусматривает мобилизацию 20 млрд долларов к 2035 году. Средства будут направлены на развитие цифровых коридоров, инфраструктуры передачи данных и формирование цифровых экономик, готовых к внедрению ИИ.

По словам президента АБР, инвестиции охватят строительство наземных и подводных волоконно-оптических линий, развитие спутниковой связи и создание региональных дата-центров. Также АБР окажет поддержку в сфере регулирования, включая управление киберрисками, и профинансирует программы подготовки кадров в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

"Ожидается, что к 2035 году инициатива обеспечит первичный широкополосный доступ для 200 млн человек и улучшит качество связи для еще 450 млн. Это позволит снизить стоимость связи в удаленных и не имеющих выхода к морю странах примерно на 40% и создать до 4 млн рабочих мест.

Из общего объема 20 млрд долларов АБР планирует предоставить 15 млрд долларов из собственных ресурсов, еще 5 млрд долларов привлечь через софинансирование. В Сеуле также будет создан Центр инноваций и развития ИИ при поддержке правительства Республики Корея в размере 20 млн долларов. Центр займется продвижением ответственного внедрения ИИ и подготовкой около 3 млн специалистов к 2035 году", - резюмировал М. Канда.