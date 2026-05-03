Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США
Другие страны
- 03 мая, 2026
- 14:44
Команда по пиклболу в полном составе погибла в результате авиакатастрофы в американском штате Техас.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.
Игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в городе Нью-Браунфелс. Крушение произошло в Уимберли.
По данным источника, незадолго до падения авиадиспетчер заметил, что воздушное судно выполняло необычные маневры, после чего исчезло с радаров.
Отмечается, что в момент крушения в районе происшествия наблюдалась облачная погода, а позднее прошла гроза.
В результате авиакатастрофы погибли пилот и четверо пассажиров. По факту произошедшего начато расследование.
Турнир, на который направлялась команда, отменен.
