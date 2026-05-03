    Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США

    Другие страны
    • 03 мая, 2026
    • 14:44
    Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США

    Команда по пиклболу в полном составе погибла в результате авиакатастрофы в американском штате Техас.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

    Игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в городе Нью-Браунфелс. Крушение произошло в Уимберли.

    По данным источника, незадолго до падения авиадиспетчер заметил, что воздушное судно выполняло необычные маневры, после чего исчезло с радаров.

    Отмечается, что в момент крушения в районе происшествия наблюдалась облачная погода, а позднее прошла гроза.

    В результате авиакатастрофы погибли пилот и четверо пассажиров. По факту произошедшего начато расследование.

    Турнир, на который направлялась команда, отменен.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də təyyarə qəzasında piklbol komandasının bütün heyəti həlak olub
    Pickleball players killed in Texas plane crash

