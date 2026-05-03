Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США

Команда по пиклболу в полном составе погибла в результате авиакатастрофы в американском штате Техас.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

Игроки клуба "Амарилло" направлялись на турнир в городе Нью-Браунфелс. Крушение произошло в Уимберли.

По данным источника, незадолго до падения авиадиспетчер заметил, что воздушное судно выполняло необычные маневры, после чего исчезло с радаров.

Отмечается, что в момент крушения в районе происшествия наблюдалась облачная погода, а позднее прошла гроза.

В результате авиакатастрофы погибли пилот и четверо пассажиров. По факту произошедшего начато расследование.

Турнир, на который направлялась команда, отменен.