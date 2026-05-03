    • 03 may, 2026
    • 15:33
    ABŞ-də təyyarə qəzasında piklbol komandasının bütün heyəti həlak olub

    ABŞ-nin Texas ştatında baş verən təyyarə qəzasında piklbol komandasının bütün heyəti həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Fox News" telekanalı xəbər verib.

    "Amarillo" klubunun oyunçuları Nyu-Braunfelsdə keçirilən turnirə gedirmiş. Qəza Vimberleydə baş verib.

    Mənbənin məlumatına görə, qəzadan bir müddət əvvəl hava nəqliyyatı dispetçeri təyyarənin qeyri-adi manevrlər etdiyini görüb və hava gəmisi sonra radardan itib.

    Qeyd olunur ki, qəza zamanı ərazidə hava buludlu olub və sonra ildırım çaxıb.

    Qəza nəticəsində pilot və dörd sərnişin də həlak olub. Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

    Komandanın getdiyi turnir ləğv edilib.

    Təyyarə qəzası (aviaqəza) Piklbol Komanda
    Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США
    Pickleball players killed in Texas plane crash

