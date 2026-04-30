İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Rusiya Odessaya PUA-larla hücum edib, 18 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 30 aprel, 2026
    • 10:35
    Rusiya Odessaya PUA-larla hücum edib, 18 nəfər yaralanıb

    Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Odessaya (Ukrayna) gecə saatlarında həyata keçirdiyi kütləvi hücum nəticəsində 18 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" Ukrayna xəbər saytlarına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Odessa şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiper məlumat verib.

    "Təəssüf ki, səhər saatlarına olan məlumata görə, 18 nəfərin xəsarət aldığı məlumdur, onlardan doqquzu xəstəxanaya yerləşdirilib. Hamısına zəruri yardım göstərilir", - o, Telegram kanalında qeyd edib.

    Kiperin sözlərinə görə, hədəflərin əksəriyyəti hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Lakin qalıqların düşməsi nəticəsində onlarla mülki infrastruktur obyekti, o cümlədən çoxmərtəbəli və fərdi yaşayış evləri, mehmanxana, uşaq bağçası, inzibati bina, avtodayanacaq, xüsusi qarajlar və nəqliyyat vasitələri zədələnib.

    Россия атаковала Одессу беспилотниками, ранены 18 человек

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti