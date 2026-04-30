Россия атаковала Одессу беспилотниками, ранены 18 человек

В результате ночной массированной атаки российских ударных беспилотников по Одессе (Украина) пострадали 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские новостные сайты, об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, по состоянию на утро известно о 18 пострадавших, девять из которых госпитализированы. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил он в своем Telegram-канале.

По словам Кипера, большинство целей было уничтожено силами противовоздушной обороны. Однако в результате попаданий и падения обломков повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры, в том числе многоэтажные и частные жилые дома, гостиница, детский сад, административное здание, автостоянка, частные гаражи и транспортные средства.