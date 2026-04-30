    Россия атаковала Одессу беспилотниками, ранены 18 человек

    В результате ночной массированной атаки российских ударных беспилотников по Одессе (Украина) пострадали 18 человек.

    Как передает Report со ссылкой на украинские новостные сайты, об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Олег Кипер.

    "К сожалению, по состоянию на утро известно о 18 пострадавших, девять из которых госпитализированы. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил он в своем Telegram-канале.

    По словам Кипера, большинство целей было уничтожено силами противовоздушной обороны. Однако в результате попаданий и падения обломков повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры, в том числе многоэтажные и частные жилые дома, гостиница, детский сад, административное здание, автостоянка, частные гаражи и транспортные средства.

    Rusiya Odessaya PUA-larla hücum edib, 18 nəfər yaralanıb

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

