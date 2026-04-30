Израильские удары по югу Ливана: есть погибшие и раненые

Израиль атаковал юг Ливана, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, еще семь человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило национальное информационное агентство Ливана NNA.

Согласно информации, в городе Джебчит в результате нападения, разрушившего жилой дом, погибли три человека, еще семь получили ранения.

В городе Туль погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. Также был поврежден жилой дом. Кроме того, в городе Харуф ​​погибли два человека, а в результате нападения был разрушен жилой дом.