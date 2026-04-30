Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Мурат Курум: Турция на COP31 будет работать для содействия диалогу между странами

    COP29
    • 30 апреля, 2026
    • 13:48
    Мурат Курум: Турция на COP31 будет работать для содействия диалогу между странами

    Обязательства, принятые в рамках финансовой цели на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проведенной в Азербайджане, будут находиться под мониторингом.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды и изменения климата Турции, президент COP31 Мурат Курум на мероприятии "Диалог высокого уровня по энергетическому переходу COP31–МЭА".

    Он отметил, что в настоящее время сохраняется разница между определенными целями и их реализацией: "Мы будем стремиться внедрить механизмы для устранения этого разрыва".

    По словам Мурата Курума, Турция в рамках COP31 будет работать над содействием устойчивому диалогу между странами.

    Напомним, что на COP29, прошедшей в Азербайджане в ноябре 2024 года, была установлена цель довести объем ежегодного климатического финансирования для развивающихся стран к 2035 году как минимум до $1,3 трлн. На конференции в Баку также были приняты ряд других важных решений.

    Мурат Курум COP31 COP29 Турция
