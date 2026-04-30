İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    COP31 Prezidenti: COP29-da qəbul edilən maliyyə hədəfinin icrası izləniləcək

    Azərbaycanda keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasında (COP29) qəbul edilən maliyyə hədəfi ilə bağlı verilmiş öhdəliklər izləniləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi naziri, COP31-in prezidenti Murat Kurum "COP31–IEA Yüksək Səviyyəli Enerji Keçidi Dialoq"u adlı tədbirdə deyib.

    O qeyd edib ki, qoyulan hədəflər və onların tətbiqi arasında hazırda boşluqlar var: "Bu boşluğun aradan qaldırılması üçün mexanizmlər həyata keçirməyə çalışacağıq".

    Murat Kurumun sözlərinə görə, Türkiyə COP31 çərçivəsində ölkələr arasında davamlı dialoqun təşviqi üçün çalışacaq.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda keçirilən COP29 konfransında inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 2035-ci ilə qədər iqlim maliyyəsinin illik ən azı 1.3 trilyon dollara çatdırılması hədəfi ortaya qoyulub.

    Мурат Курум: Турция на COP31 будет работать для содействия диалогу между странами
    Murat Kurum: Türkiye to promote dialogue among countries at COP31

