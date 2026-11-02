İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Ues Stritinq: Britaniya Aİ ilə daha sıx əməkdaşlığı müzakirə edir, lakin ittifaqa qayıtmaq gündəmdə deyil

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 16:41
    Ues Stritinq: Britaniya Aİ ilə daha sıx əməkdaşlığı müzakirə edir, lakin ittifaqa qayıtmaq gündəmdə deyil

    Böyük Britaniya və Avropa İttifaqı (Aİ) əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərini müzakirə edir, lakin Aİ-yə yenidən daxil olmaq məsələsi hələ ki gündəmdə deyil.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Ues Stritinq Aİ-Böyük Britaniya təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə dialoqunun keçirildiyi Brüsseldə bildirib.

    "Hazırda daha dərin əməkdaşlığın necə ola biləcəyini, bunun üçün hansı qərarların qəbul edilməli və hansı kompromislərə gedilməli olduğunu müzakirə edirik", - Stritinq görüş başlamazdan əvvəl deyib.

    Onun sözlərinə görə, Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem Aİ ilə münasibətlərin perspektivləri barədə Britaniya cəmiyyəti ilə açıq dialoqa başlamaq niyyətindədir.

    Stritinq qeyd edib ki, Aİ-dən çıxmaq Britaniya iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərib, avropalı tərəfdaşlarla daha sıx əməkdaşlıq isə ölkənin təhlükəsizlik və iqtisadi inkişaf maraqlarına cavab verir.

    Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas isə bildirib ki, Aİ Böyük Britaniya ilə münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsində maraqlıdır, lakin ölkənin Aİ-yə ehtimal olunan qayıdışı ilə bağlı danışıqlar mürəkkəb olardı.

    "Avropa İttifaqında "Brexit"dən travma almış çox adam var", - o qeyd edib və tərəflərin hələ ki belə bir mərhələdə olmadığını vurğulayıb.

    Stritinq həmçinin bildirib ki, Böyük Britaniya və Aİ müdafiə sənayesində proteksionizmdən qaçmalıdırlar, çünki hərbi potensialın və müdafiə-sənaye bazasının birgə gücləndirilməsi Rusiyanın qarşısını almaq üçün zəruridir.

    Tərəflər həmçinin iki həftə sonra keçiriləcək və əməkdaşlıq sahəsində konkret razılaşmaların gözlənildiyi Aİ-Böyük Britaniya sammitinə hazırlığı müzakirə edirlər.

    Ues Stritinq Avropa İttifaqı (Aİ) Böyük Britaniya
    Уэс Стритинг: Великобритания обсуждает более тесное сближение с ЕС, но не возвращение в его состав
    UK, EU mull deeper co-op, rejoining not on agenda
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