Уэс Стритинг: Великобритания обсуждает более тесное сближение с ЕС, но не возвращение в его состав

Великобритания и Евросоюз обсуждают перспективы углубления сотрудничества, однако вопрос повторного вступления в ЕС пока не стоит на повестке дня.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в Брюсселе, где проходит диалога по вопросам безопасности и обороны ЕС-Великобритания.

"Мы находимся на этапе обсуждения того, каким могло бы быть более глубокое сотрудничество и какие решения и компромиссы оно потребовало бы", - сказал Стритинг перед началом встречи.

По его словам, премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен начать открытый диалог с британским обществом о перспективах отношений с ЕС.

Стритинг отметил, что выход из Евросоюза негативно сказался на британской экономике, а более тесное сотрудничество с европейскими партнерами отвечает интересам безопасности и экономического развития страны.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявила, что ЕС заинтересован в дальнейшем углублении отношений с Великобританией, однако переговоры о возможном возвращении страны в Евросоюз были бы сложными.

"В Европейском союзе есть много людей, травмированных Brexit", - отметила она, подчеркнув, что стороны пока не находятся на этом этапе.

Стритинг также заявил, что Великобритания и ЕС должны избегать протекционизма в оборонной промышленности, поскольку совместное укрепление военного потенциала и оборонно-промышленной базы необходимо для сдерживания России.

Стороны также обсуждают подготовку к предстоящему через две недели саммиту ЕС-Великобритания, на котором ожидаются конкретные договоренности в сфере сотрудничества.