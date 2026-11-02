Saşa Herkenrat-Vimar: "Asiya Kubokunda 5 cüdoçu ilə 5 medal qazanaraq hədəfə çatdıq"
- 02 noyabr, 2026
- 16:53
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Azərbaycanın gənc cüdoçuları üçün İordaniyanın paytaxtı Ammanda keçirilən Asiya Kuboku uğurlu alınıb.
Bunu "Report"a açıqlamasında cüdo üzrə gənc qızlardan ibarət milli komandanın böyük məşqçisi Saşa Herkenrat-Vimar deyib.
Mütəxəssis yığmanın qarşıya qoyduğu hədəfə çatdığını və məhdud heyətlə qızlar arasında komanda hesabında birinci yeri tutduqlarını bildirib:
"İordaniyanın paytaxtı Ammanda keçirilən Asiya Kubokunu komanda üçün uğurlu hesab edirəm. Turnirdən əvvəl əsas hədəfimiz hər bir idmançımızın medal uğrunda mübarizə aparması idi. Beş cüdoçu ilə 2 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medal qazanaraq qarşıya qoyduğumuz məqsədə nail olduq. Üstəlik, məhdud heyətlə iştirak etməyə baxmayaraq, qızlar arasında komanda hesabında birinci yeri tutduq. Bu, bizim üçün olduqca sevindirici göstəricidir".
Baş məşqçi Ayan Əliyevanın son aylardakı inkişafının bəhrəsini gördüyünü, karyerasında ilk beynəlxalq mükafatın qızıl medal olduğunu vurğulayıb:
"Ayan Əliyevanın çıxışını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. O, son aylarda məşqlərdə ciddi irəliləyişə nail olub və bunun bəhrəsini Ammanda gördük. Ayanın karyerasında ilk beynəlxalq mükafatın məhz qızıl medal olması zəhmətinin layiqli qarşılığıdır. Gülşən Hüseynovanın da performansından razı qaldım. Onun artıq kifayət qədər beynəlxalq təcrübəsi olsa da, əvvəlki turnirlərdə potensialını tam nümayiş etdirə bilməmişdi. Bu dəfə isə özünü ən yaxşı tərəfdən göstərərək çempion oldu. Gülgəz Musayeva da inamlı mübarizə apardı və yalnız finalda komanda yoldaşı Gülşən Hüseynovaya məğlub olaraq gümüş medala sahib çıxdı".
Mütəxəssis Aytən Verdiyeva və Çinarə Sadıqovanın daha yüksək nəticələr əldə etmək potensialına malik olduqlarını, lakin bu yarışda imkanlarını tam reallaşdıra bilmədiklərini söyləyib:
"Aytən Verdiyeva və Çinarə Sadıqovanın isə daha yüksək nəticələr əldə etmək imkanlarının olduğunu düşünürəm. Hər ikisi çempionluq uğrunda mübarizə aparmaq üçün kifayət qədər potensiala malikdir. Lakin bu turnirdə bacarıqlarını tam göstərə bilmədilər. Bununla belə, Çinarənin ilk beynəlxalq medalını qazanması onun karyerasında mühüm addımdır".
Saşa Herkenrat-Vimar idmançılardan gözləntilərinin yüksək olduğunu, onların hər görüşə qələbə əzmi ilə çıxmalarını istədiyini diqqətə çatdırıb:
"Ola bilsin ki, idmançılardan gözləntilərim yüksəkdir. Ancaq bu, məqsədyönlü yanaşmadır. İstəyirəm ki, onlar hər görüşə öz güclərinə inanaraq və qalib gəlmək əzmi ilə çıxsınlar. Bunun üçün texniki və taktiki hazırlıqla yanaşı, psixoloji amillər də böyük əhəmiyyət daşıyır. İdmançılarımıza aşılamaq istədiyim əsas prinsiplərdən biri budur: tatamiyə sadəcə iştirak üçün deyil, qələbə qazanmaq məqsədilə çıxmalıyıq".
Baş məşqçi qarşıdakı hazırlıq prosesində cüdoçuların texniki, taktiki və psixoloji hazırlığında mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına diqqət yetirəcəklərini bildirib:
"Təbii ki, bütün cüdoçularımızın üzərində işləməli olduğu məqamlar var. Qarşıdakı hazırlıq prosesində mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına və onların fərdi inkişafına xüsusi diqqət yetirəcəyik. Bununla yanaşı, hər birinin göstərdiyi əzmkarlığın mükafatla nəticələnməsi məni sevindirir. İdmançılarımızla fəxr edirəm".
O, Amman turnirində qazanılan nəticələrin idmançıların dünya reytinqində əhəmiyyətli xallar toplaması baxımından da önəmli olduğunu vurğulayıb:
"Amman səfərinin digər müsbət tərəfi bütün təmsilçilərimizin növbəti mövsüm üçün dünya reytinqində əhəmiyyətli xallar toplamasıdır. Əldə etdiyimiz uğur komandanın inkişafını davam etdirməsi baxımından yaxşı əsas yaradır. Məqsədimiz bu nəticələrlə kifayətlənməyərək daha böyük nailiyyətlərə imza atmaqdır".
Xatırladaq ki, Azərbaycan yığması Asiya Kubokunu 2 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medalla tamamlayıb. Gülşən Hüseynova (48 kq) və Ayan Əliyeva (63 kq) turnirin qalibi olublar. Gülgəz Musayeva (48 kq) və Aytən Verdiyeva (57 kq) ikinci, Çinarə Sadıqova (52 kq) isə üçüncü yeri tutub.