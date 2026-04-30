Переселившимся в село Ходжавенд 32 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО
Внутренняя политика
- 30 апреля, 2026
- 13:52
Переселившимся в село Ходжавенд Ходжавендского района 32 семьям вручены ключи от домов.
Как передает корреспондент Report из Ходжавенда, переселившиеся в село семьи разместились в домах, отвечающих современным требованиям.
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в село Ходжавенд Ходжавендского района.
Как сообщает корреспондент Report из Физули, на данном этапе обеспечено возвращение в село 32 семей (135 человек).
Таким образом, число семей, переселившихся в село Ходжавенд, достигло 66 - 277 человек.
