В Масазыре автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 21 октября, 2026
- 09:38
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В поселке Масазыр Абшеронского района зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с летальным исхдом.
Как сообщает Report, Вахим Вахидов на автомобиле марки Mercedes Benz Viano сбил пешехода Заура Азимова.
От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
По факту возбуждено уголовное дело.
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