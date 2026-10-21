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    В Масазыре автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 21 октября, 2026
    • 09:38
    В Масазыре автомобиль насмерть сбил пешехода

    В поселке Масазыр Абшеронского района зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с летальным исхдом.

    Как сообщает Report, Вахим Вахидов на автомобиле марки Mercedes Benz Viano сбил пешехода Заура Азимова.

    От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Масазыр
    Masazırda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
    44 filmi
    44 filmi

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