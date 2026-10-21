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    Masazırda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 09:27
    Masazırda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Masazırda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Vahidov Vahim Xankişi oğlu idarə etdiyi "Mercedes Benz Viano" markalı avtomobillə Abşeron rayonu, Masazır kəndi, Duzlu göl adlanan ərazidə piyada Əzimov Zaur Zakir oğlunu vurub.

    Nəticədə piyada aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Piyada vurulması Cinayət işi Masazır
    В Масазыре автомобиль насмерть сбил пешехода
    44 filmi
    44 filmi

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