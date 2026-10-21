Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Сегодня пройдут 9 матчей III тура Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 21 октября, 2026
    • 09:33
    Сегодня пройдут 9 матчей III тура Лиги чемпионов УЕФА

    Сегодня в рамках III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоятся 9 матчей.

    Как сообщает Report, "Бавария" встретится с "Арсеналом", "Реал" - с "Лейпцигом", "Манчестер Юнайтед" - с "Комо", а "Галатасарай" - с "Лилль".

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап

    III тур

    21 октября

    20:45. "Лилль" (Франция) – "Галатасарай" (Турция)

    20:45. "Комо" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

    23:00. "Бавария" (Германия) – "Арсенал" (Англия)

    23:00. "Реал" (Испания) – "Лейпциг" (Германия)

    23:00. "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

    23:00. "Спортинг" (Португалия) - ЛАСК (Австрия)

    23:00. "Астон Вилла" (Англия) - "Викинг" (Норвегия)

    23:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Ланс" (Франция)

    23:00. "Бетис" (Испания) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

    Лига чемпионов УЕФА
    UEFA Çempionlar Liqasının III turuna 9 oyunla yekun vurulacaq
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