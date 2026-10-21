Сегодня пройдут 9 матчей III тура Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня в рамках III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоятся 9 матчей.

Как сообщает Report, "Бавария" встретится с "Арсеналом", "Реал" - с "Лейпцигом", "Манчестер Юнайтед" - с "Комо", а "Галатасарай" - с "Лилль".

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

III тур

21 октября

20:45. "Лилль" (Франция) – "Галатасарай" (Турция)

20:45. "Комо" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

23:00. "Бавария" (Германия) – "Арсенал" (Англия)

23:00. "Реал" (Испания) – "Лейпциг" (Германия)

23:00. "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

23:00. "Спортинг" (Португалия) - ЛАСК (Австрия)

23:00. "Астон Вилла" (Англия) - "Викинг" (Норвегия)

23:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Ланс" (Франция)

23:00. "Бетис" (Испания) - "Фейеноорд" (Нидерланды)