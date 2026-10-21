UEFA Çempionlar Liqasının III turuna 9 oyunla yekun vurulacaq
- 21 oktyabr, 2026
- 09:13
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turuna 9 oyunla yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, "Bavariya" "Arsenal"ı, "Real" isə "Leyptsiq"i sınağa çəkəcək.
Həmçinin "Mançester Yunayted" "Komo"nun, "Qalatasaray" isə "Lill"in qonağı olacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
21 oktyabr
20:45. "Lill" (Fransa) – "Qalatasaray" (Türkiyə)
20:45. "Komo" (İtaliya) – "Mançester Yunayted" (İngiltərə)
23:00. "Bavariya" (Almaniya) – "Arsenal" (İngiltərə)
23:00. "Real" (İspaniya) – "Leyptsiq" (Almaniya)
23:00. "İnter" (İtaliya) – "Şaxtyor" (Ukrayna)
23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) – LASK (Avstriya)
23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) – "Vikinq" (Norveç)
23:00. "Brügge" (Belçika) – "Lans" (Fransa)
23:00. "Betis" (İspaniya) – "Feyenoord" (Niderland)