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    Представители 48 стран ОИС примут участие во встрече антикоррупционных органов в Баку

    Происшествия
    • 21 октября, 2026
    • 09:36
    Представители 48 стран ОИС примут участие во встрече антикоррупционных органов в Баку

    Более 250 представителей 48 государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) примут участие в третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов, которая пройдет в Баку 27-28 октября.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов.

    По его словам, принимаются необходимые меры, чтобы обеспечить высокий уровень организации встречи и сделать ее содержательно эффективной.

    В рамках подготовки к мероприятию в Генеральной прокуратуре Азербайджана создан местный организационный комитет. В его задачи входят проведение встречи на высоком уровне, содействие развитию антикоррупционного сотрудничества между странами ОИС и обмен опытом Азербайджана в этой сфере с международными партнерами.

    Говоря о масштабе и уровне представительства, Мамедов отметил, что на встречу прибудут представители 48 из 57 государств-членов ОИС.

    В числе участников ожидаются руководители 30 государственных органов, послы, главы и высокопоставленные представители пяти международных и региональных организаций, а также делегации трех государств-наблюдателей.

    Гейдар Мамедов Организация исламского сотрудничества (ОИС) Генеральная прокуратура Азербайджана
    Heydər Məmmədov: Bakıda keçiriləcək görüşdə İƏT-ə üzv 48 dövlət və 250-dən artıq iştirakçı təmsil olunacaq
    Mammadov: Over 250 participants from 48 OIC members to attend Baku meeting
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