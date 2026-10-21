Представители 48 стран ОИС примут участие во встрече антикоррупционных органов в Баку

Более 250 представителей 48 государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) примут участие в третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов, которая пройдет в Баку 27-28 октября.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов.

По его словам, принимаются необходимые меры, чтобы обеспечить высокий уровень организации встречи и сделать ее содержательно эффективной.

В рамках подготовки к мероприятию в Генеральной прокуратуре Азербайджана создан местный организационный комитет. В его задачи входят проведение встречи на высоком уровне, содействие развитию антикоррупционного сотрудничества между странами ОИС и обмен опытом Азербайджана в этой сфере с международными партнерами.

Говоря о масштабе и уровне представительства, Мамедов отметил, что на встречу прибудут представители 48 из 57 государств-членов ОИС.

В числе участников ожидаются руководители 30 государственных органов, послы, главы и высокопоставленные представители пяти международных и региональных организаций, а также делегации трех государств-наблюдателей.