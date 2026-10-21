В Польше арестован подросток, планировавший убийство нескольких человек
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 09:33
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В Польше 16-летний подросток арестован по подозрению в планировании убийства нескольких человек.
Как передает Report, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на правоохранительные органы.
Суд постановил, что следующие три месяца он проведет в центре содержания несовершеннолетних. А далее его дело рассмотрит суд по семейным делам.
В полицию поступила информация о том, что подросток готовится убить нескольких человек. Они быстро установили, где он проживает. Во время обыска квартиры были обнаружены такие предметы, как мачете, ножи, кастеты, телескопическая дубинка и огнестрельное оружие. У подростка также был бронежилет и баллончик со слезоточивым газом.
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