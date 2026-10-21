В Польше арестован подросток, планировавший убийство нескольких человек

В Польше 16-летний подросток арестован по подозрению в планировании убийства нескольких человек.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на правоохранительные органы.

Суд постановил, что следующие три месяца он проведет в центре содержания несовершеннолетних. А далее его дело рассмотрит суд по семейным делам.

В полицию поступила информация о том, что подросток готовится убить нескольких человек. Они быстро установили, где он проживает. Во время обыска квартиры были обнаружены такие предметы, как мачете, ножи, кастеты, телескопическая дубинка и огнестрельное оружие. У подростка также был бронежилет и баллончик со слезоточивым газом.