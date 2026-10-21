Сингапур выделил $35 млн на внедрение ИИ-технологий

Сингапур выделил более 45 млн сингапурских долларов (около $35,22 млн) на следующие три года для оказания помощи малым и средним предприятиям в секторе передового производства во внедрении решений на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на правительственное агентство Enterprise Singapore.

В заявлении агентства говорится о том, что недавно запущенная инициатива Catalytic AI Solutions направлена ​​на устранение барьеров на пути внедрения ИИ, включая высокие затраты на разработку, ограниченный доступ к отраслевым решениям и неопределенность в отношении потенциальных результатов.

Эта инициатива объединит поставщиков решений, системных интеграторов, отраслевые ассоциации и торговые палаты для поддержки внедрения решений в области искусственного интеллекта.

Компания Enterprise Singapore также разрабатывает аналогичные инициативы для секторов логистики и оптовой торговли, более подробная информация будет объявлена ​​позже.