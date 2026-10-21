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    Сингапур выделил $35 млн на внедрение ИИ-технологий

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 09:19
    Сингапур выделил $35 млн на внедрение ИИ-технологий

    Сингапур выделил более 45 млн сингапурских долларов (около $35,22 млн) на следующие три года для оказания помощи малым и средним предприятиям в секторе передового производства во внедрении решений на основе искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на правительственное агентство Enterprise Singapore.

    В заявлении агентства говорится о том, что недавно запущенная инициатива Catalytic AI Solutions направлена ​​на устранение барьеров на пути внедрения ИИ, включая высокие затраты на разработку, ограниченный доступ к отраслевым решениям и неопределенность в отношении потенциальных результатов.

    Эта инициатива объединит поставщиков решений, системных интеграторов, отраслевые ассоциации и торговые палаты для поддержки внедрения решений в области искусственного интеллекта.

    Компания Enterprise Singapore также разрабатывает аналогичные инициативы для секторов логистики и оптовой торговли, более подробная информация будет объявлена ​​позже.

    Искусственный интеллект (ИИ) Сингапур
    Singapore sets aside $35M to help advanced manufacturers adopt AI
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