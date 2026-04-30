    Azərbaycan və İraqın mərkəzi bankları arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    • 30 aprel, 2026
    • 18:16
    Azərbaycanın İraqdakı səfiri Eldar Səlimov bu ölkənin Mərkəzi Bankının rəhbəri Əli Möhsün Əl-Alaq ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, E. Səlimov bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "30 aprel tarixində İraq Mərkəzi Bankının rəhbəri Əli Möhsün Əl-Alaq ilə görüşməkdən məmnunluq duydum", - o bildirib və əlavə edib ki, görüşdə iki ölkənin mərkəzi bankları arasındakı əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub:

    "Həmçinin maliyyə-bank sistemlərinin inkişafı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb".

    Mərkəzi Bank Azərbaycan-İraq Eldar Səlimov Əli Möhsün Əl-Alaq
    Посол Азербайджана обсудил с главой Центробанка Ирака финансовое сотрудничество

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

