    Финансы
    30 апреля, 2026
    • 18:30
    Посол Азербайджана обсудил с главой Центробанка Ирака финансовое сотрудничество

    Посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов провел встречу с главой Центрального банка этой страны Али Мохсеном аль-Алаком, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в финансово-банковской сфере.

    Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.

    Посол подчеркнул, что в ходе переговоров были обсуждены возможности сотрудничества между центральными банками двух стран, а также вопросы развития финансово-банковских систем.

    Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Эльдар Салимов Центральный банк Ирака Али Мохсен аль-Алак
    Azərbaycan və İraqın mərkəzi bankları arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

