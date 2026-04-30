Посол Азербайджана обсудил с главой Центробанка Ирака финансовое сотрудничество
Финансы
- 30 апреля, 2026
- 18:30
Посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов провел встречу с главой Центрального банка этой страны Али Мохсеном аль-Алаком, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в финансово-банковской сфере.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.
Посол подчеркнул, что в ходе переговоров были обсуждены возможности сотрудничества между центральными банками двух стран, а также вопросы развития финансово-банковских систем.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
