Посол Азербайджана обсудил с главой Центробанка Ирака финансовое сотрудничество

Посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов провел встречу с главой Центрального банка этой страны Али Мохсеном аль-Алаком, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в финансово-банковской сфере.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.

Посол подчеркнул, что в ходе переговоров были обсуждены возможности сотрудничества между центральными банками двух стран, а также вопросы развития финансово-банковских систем.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.