Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XVIII turun oyunları baş tutub
Futbol
- 30 aprel, 2026
- 18:16
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqada XVIII turun oyunları keçirilib.
"Report" Azərbaycan Futzal Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, hər iki qarşılaşma "Olimpik Star"da baş tutub.
Günün ilk matçında "Neftçi" İK "Şuşa"ya 28:0 hesabı ilə qalib gəlib.
U-19 millisi isə "Baku Fire" komandasına uduzub - 3:10.
