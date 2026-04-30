    30 aprel, 2026
    • 18:08
    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatın şaxələndirməsində özəl sektorun rolunu gücləndirməlidir

    Azərbaycan iqtisadiyyatın şaxələndirməsini davam etdirməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) açıqlamasında bildirilir.

    "Özəl sektorun şaxələndirmədə rolunun artırılması, o cümlədən birbaşa xarici investisiyalar vasitəsilə, özəl sektorun maliyyəyə çıxışını genişləndirmək üçün kapital bazarlarının dərinləşdirilməsini, həmçinin insan kapitalına investisiyalar hesabına əmək məhsuldarlığının artırılmasını və əmək bazarında qeyri-rəsmi məşğulluğa qarşı yönəlmiş islahatların davam etdirilməsini tələb edir", - fond bəyan edib.

    IMF analitiklərinin fikrincə, dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinin monitorinqindəki son irəliləyişlə yanaşı, tənzimlənən qiymətlərin rolunun azaldılması və dövlət müəssisələrinə verilən dövlət subsidiyalarının aşağı salınması rəqabəti stimullaşdıracaq və onların fəaliyyətinin optimallaşdırılmasına kömək edəcək.

    "Azərbaycan hakimiyyətinə dövlət müəssisələrində məlumatların açıqlanması təcrübəsini və korporativ idarəetmə strukturlarını təkmilləşdirməyə davam etmək, o cümlədən müşahidə şuralarına müstəqil üzvlərin təyin edilməsi və menecmentin peşəkarlaşdırılması tövsiyə olunur. Eyni zamanda, dövlət müəssisələrinin özəl sektorun xeyrinə mərhələli şəkildə özəlləşdirilməsi də ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir. İdarəetmənin və şəffaflığın təkmilləşdirilməsi üzrə səyləri davam etdirmək lazımdır. Təqdim edilən məlumatlar nəzarət məqsədləri üçün bütövlükdə kifayət etsə də, qalan boşluqların aradan qaldırılması üçün əlavə işlərin görülməsinə ehtiyac var", - fond qeyd edib.

    МВФ: Азербайджану нужно усиливать роль частного сектора в диверсификации экономики
    IMF: Azerbaijan needs to continue economic diversification

