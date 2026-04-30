    • 30 апреля, 2026
    • 17:53
    МВФ: Азербайджану нужно усиливать роль частного сектора в диверсификации экономики

    Азербайджану необходимо продолжать диверсификацию экономики.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

    "Увеличение роли частного сектора в диверсификации, в том числе посредством прямых иностранных инвестиций, требует углубления рынков капитала для расширения доступа частного сектора к финансированию, а также повышения производительности труда за счет инвестиций в человеческий капитал и продолжения реформ, направленных на борьбу с неформальной занятостью на рынке труда", - говорится в материалах фонда.

    По мнению аналитиков МВФ, наряду с недавним прогрессом в мониторинге деятельности государственных предприятий (ГП), сокращение роли регулируемых цен и снижение государственных субсидий, предоставляемых госпредприятиям, будут стимулировать конкуренцию и способствовать оптимизации их деятельности.

    "Властям Азербайджана следует продолжать совершенствовать практику раскрытия информации и структуры корпоративного управления ГП, включая назначение независимых членов наблюдательных советов и профессионализацию менеджмента, и одновременно последовательно проводить отчуждение ГП в пользу частного сектора. Необходимо продолжать усилия по совершенствованию управления, прозрачности. Хотя предоставляемые данные в целом являются достаточными для целей надзора, необходима дальнейшая работа по устранению оставшихся пробелов", - отмечает фонд.

    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatın şaxələndirməsində özəl sektorun rolunu gücləndirməlidir
    IMF: Azerbaijan needs to continue economic diversification

