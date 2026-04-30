    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının builki profisiti ilə bağlı proqnozunu artırıb

    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının builki profisiti ilə bağlı proqnozunu artırıb

    2026-cı ildə Azərbaycanın tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisiti ÜDM-in 9,7 %-ni təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu qiymətləndirmə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) yenilənmiş proqnozlarında yer alıb.

    Fevralda IMF cari il üçün hesabın profisitini ÜDM-in 2,1 %-i səviyyəsində proqnozlaşdırmışdı.

    "Gözlənilir ki, karbohidrogen qiymətlərinin artması sayəsində 2026-cı ildə cari hesabın profisiti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşacaq", - fond vurğulayıb.

    IMF 2027-ci ildə cari əməliyyatlar hesabı profisitini ÜDM-in 5,4 %-i səviyyəsində gözləyir (əvvəl - 0,4 %).

    Fondun proqnozlarına görə, 2028-ci ildə hesabın profisiti ÜDM-in 2 %-ni, 2029-cu ildə - ÜDM-in 1,6 %-ni, 2030-cu ildə - ÜDM-in 1 %-ni, 2031-ci ildə isə - ÜDM-in 0,6 %-ni təşkil edəcək.

    2025-ci ilin yekunlarına əsasən, Azərbaycanın tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisiti 3,5 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 4,6 %-ni təşkil edib.

    2024-cü ildə bu göstərici 4,7 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Cari əməliyyatlar hesabının profisiti
    МВФ существенно повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г
    IMF significantly raises its forecast for Azerbaijan's current account surplus for 2026

