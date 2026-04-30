МВФ существенно повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г
- 30 апреля, 2026
- 18:03
Профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана в 2026 году составит 9,7% ВВП.
Как сообщает Report, такая оценка приведена в обновленных прогнозах Международного валютного фонда (МВФ).
В феврале МВФ прогнозировал профицит счета на текущий год на уровне 2,1% ВВП.
"Ожидается, что профицит текущего счета значительно улучшится в 2026 году благодаря росту цен на углеводороды", - подчеркивает фонд.
МВФ ожидает профицит СТО в 2027 году на уровне 5,4% ВВП (ранее - 0,4%).
По прогнозам фонда, в 2028 году профицит счета составит 2% ВВП, в 2029 году - 1,6% ВВП, в 2030 году - 1% ВВП, а в 2031 году - 0,6% ВВП.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2025 года составил $3,5 млрд или 4,6% ВВП.
Отметим, что в 2024 году этот показатель составил 4,7 млрд долларов или 6,3% ВВП.