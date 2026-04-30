Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    МВФ существенно повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г

    МВФ существенно повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г

    Профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана в 2026 году составит 9,7% ВВП.

    Как сообщает Report, такая оценка приведена в обновленных прогнозах Международного валютного фонда (МВФ).

    В феврале МВФ прогнозировал профицит счета на текущий год на уровне 2,1% ВВП.

    "Ожидается, что профицит текущего счета значительно улучшится в 2026 году благодаря росту цен на углеводороды", - подчеркивает фонд.

    МВФ ожидает профицит СТО в 2027 году на уровне 5,4% ВВП (ранее - 0,4%).

    По прогнозам фонда, в 2028 году профицит счета составит 2% ВВП, в 2029 году - 1,6% ВВП, в 2030 году - 1% ВВП, а в 2031 году - 0,6% ВВП.

    Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2025 года составил $3,5 млрд или 4,6% ВВП.

    Отметим, что в 2024 году этот показатель составил 4,7 млрд долларов или 6,3% ВВП.

