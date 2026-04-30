Hikmət Hacıyev Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
- 30 aprel, 2026
- 18:26
Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının (PA) Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.
"İssam bin Saleh əl-Cuteyli Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ilə görüşüb", - paylaşımda bildirilib və əlavə olunub ki, söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran mövzular müzakirə edilib.
التقى سعادة السفير / عصام بن صالح الجطيلي بمعالي مساعد فخامة الرئيس / حكمت حاجييف مدير قسم الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية وتم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/JhGsqGfpju— السفارة السعودية في أذربيجان (@KSAembassyAZ) April 30, 2026