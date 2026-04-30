    Hikmət Hacıyev Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    30 aprel, 2026
    18:26
    Hikmət Hacıyev Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının (PA) Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.

    "İssam bin Saleh əl-Cuteyli Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ilə görüşüb", - paylaşımda bildirilib və əlavə olunub ki, söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran mövzular müzakirə edilib.

    Səudiyyə Ərəbistanı Hikmət Hacıyev İssam bin Saleh əl-Cuteyli
    Хикмет Гаджиев обсудил с послом Саудовской Аравии в Баку ряд вопросов
    Hikmat Hajiyev meets Saudi ambassador to Azerbaijan

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti