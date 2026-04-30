Хикмет Гаджиев обсудил с послом Саудовской Аравии в Баку ряд вопросов
- 30 апреля, 2026
- 18:25
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и посол Саудовской Аравии в Баку Иссам бин Салех аль-Джутейли обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Как передает Report, об этом сообщило посольство в соцсети Х.
"Посол Иссам бин Салех аль-Джутейли встретился с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - написал дипломат.
التقى سعادة السفير / عصام بن صالح الجطيلي بمعالي مساعد فخامة الرئيس / حكمت حاجييف مدير قسم الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية وتم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/JhGsqGfpju— السفارة السعودية في أذربيجان (@KSAembassyAZ) April 30, 2026