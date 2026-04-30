Ukrayna ordusu Rusiyanın patrul və əks-diversiya katerlərini sıradan çıxarıb
- 30 aprel, 2026
- 10:44
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi-Dəniz Qüvvələri (HDQ) aprelin 30-na keçən gecə Kerç boğazı rayonunda Rusiyanın "Sobol" və "Qraçonok" katerlərinə zərbə endirib.
"Report" UNİAN-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna HDQ-dən bildirilib.
"Zərbə nəticəsində Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin "Sobol" patrul-mühafizə və "Qraçonok" katerləri vurulub", - məlumatda deyilir.
Qeyd olunur ki, bu katerlər Rusiyanın Sahil Mühafizəsinin və Hərbi-Dəniz Donanmasının mühüm vahidləridir. Onlar, xüsusilə, Kerç körpüsünün mühafizəsi və diversiya qruplarına qarşı mübarizə üçün istifadə olunur.
01:18
Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab veribDigər ölkələr
00:55
Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnibHadisə
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56