    Ukrayna ordusu Rusiyanın patrul və əks-diversiya katerlərini sıradan çıxarıb

    Ukrayna ordusu Rusiyanın patrul və əks-diversiya katerlərini sıradan çıxarıb

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi-Dəniz Qüvvələri (HDQ) aprelin 30-na keçən gecə Kerç boğazı rayonunda Rusiyanın "Sobol" və "Qraçonok" katerlərinə zərbə endirib.

    "Report" UNİAN-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna HDQ-dən bildirilib.

    "Zərbə nəticəsində Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin "Sobol" patrul-mühafizə və "Qraçonok" katerləri vurulub", - məlumatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, bu katerlər Rusiyanın Sahil Mühafizəsinin və Hərbi-Dəniz Donanmasının mühüm vahidləridir. Onlar, xüsusilə, Kerç körpüsünün mühafizəsi və diversiya qruplarına qarşı mübarizə üçün istifadə olunur.

    ВМС Украины атаковали российские катера "Соболь" и "Грачонок"

    01:18

    00:55

    00:20

    00:09

    23:50

    23:34

    23:31

    23:14

    22:56

