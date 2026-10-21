Gürcüstandan azərbaycanlı da daxil 84 əcnəbi deportasiya edilib
- 21 oktyabr, 2026
- 11:26
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Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin əməkdaşları son günlərdə 84 xarici vətəndaşı ölkədən deportasiya ediblər.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, deportasiya tədbirləri nazirliyin müvafiq bölmələri ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilib. Ölkədən çıxarılan şəxslər Türkmənistan, Rusiya, Türkiyə, İordaniya, Misir, Hindistan, Azərbaycan, Livan, Nigeriya, Çin, Banqladeş, İraq, Kuba, Moldova, Panama, Səudiyyə Ərəbistanı və digər ölkələrin vətəndaşlarıdır.
Məlumata görə, Gürcüstanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq, deportasiya edilən şəxslərin ölkəyə yenidən girişinə qadağa qoyulub.
Qeyd olunub ki, bu ilin əvvəlindən Miqrasiya İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən 3 400-dən çox xarici vətəndaş Gürcüstandan deportasiya edilib.