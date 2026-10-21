Грузия депортировала 84 иностранца, включая граждан Азербайджана

За последние дни из Грузии депортированы 84 гражданина иностранных государств.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.

Среди депортированных - граждане Туркменистана, России, Турции, Иордании, Египта, Индии, Азербайджана, Ливана, Нигерии, Китая, Бангладеш, Ирака, Кубы, Молдовы, Панамы, Саудовской Аравии и других стран.

Депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну.

С начала текущего года сотрудниками Департамента миграции из Грузии депортированы более 3400 иностранных граждан.