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    Грузия депортировала 84 иностранца, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 11:43
    Грузия депортировала 84 иностранца, включая граждан Азербайджана

    За последние дни из Грузии депортированы 84 гражданина иностранных государств.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.

    Среди депортированных - граждане Туркменистана, России, Турции, Иордании, Египта, Индии, Азербайджана, Ливана, Нигерии, Китая, Бангладеш, Ирака, Кубы, Молдовы, Панамы, Саудовской Аравии и других стран.

    Депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну.

    С начала текущего года сотрудниками Департамента миграции из Грузии депортированы более 3400 иностранных граждан.

    МВД Грузии Депортация иностранцев Незаконная миграция
    Gürcüstandan azərbaycanlı da daxil 84 əcnəbi deportasiya edilib
    Georgia deports 84 foreign nationals
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