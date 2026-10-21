Грузия депортировала 84 иностранца, включая граждан Азербайджана
В регионе
- 21 октября, 2026
- 11:43
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За последние дни из Грузии депортированы 84 гражданина иностранных государств.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились в координации с соответствующими ведомствами министерства.
Среди депортированных - граждане Туркменистана, России, Турции, Иордании, Египта, Индии, Азербайджана, Ливана, Нигерии, Китая, Бангладеш, Ирака, Кубы, Молдовы, Панамы, Саудовской Аравии и других стран.
Депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну.
С начала текущего года сотрудниками Департамента миграции из Грузии депортированы более 3400 иностранных граждан.
Gürcüstandan azərbaycanlı da daxil 84 əcnəbi deportasiya edilib
Georgia deports 84 foreign nationals
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