ВМС Украины атаковали российские катера "Соболь" и "Грачонок"

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в ночь на 30 апреля атаковали российские катера "Соболь" и "Грачонок" в районе Керченского пролива.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в ВМС Украины.

"В результате удара были поражены патрульный сторожевой катер Федеральной службы безопасности Россий "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти катера являются важными единицами Береговой охраны и Военно-морского флота России. Они используются, в частности, для охраны Керченского моста и противодействия диверсионным группам.