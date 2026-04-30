ВМС Украины атаковали российские катера "Соболь" и "Грачонок"
- 30 апреля, 2026
- 10:33
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в ночь на 30 апреля атаковали российские катера "Соболь" и "Грачонок" в районе Керченского пролива.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в ВМС Украины.
"В результате удара были поражены патрульный сторожевой катер Федеральной службы безопасности Россий "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти катера являются важными единицами Береговой охраны и Военно-морского флота России. Они используются, в частности, для охраны Керченского моста и противодействия диверсионным группам.
