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    "Enterprise Azerbaijan"ın tərəfdaşlarının investisiya portfeli 3 milyard dolları ötüb

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2026
    • 11:24
    Enterprise Azerbaijanın tərəfdaşlarının investisiya portfeli 3 milyard dolları ötüb

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin (İİTKM) "Enterprise Azerbaijan" portalının tərəfdaşlarının investisiya portfeli 3 milyard ABŞ dollarını ötüb.

    "Report" bu barədə Mərkəzə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, portalın həyata keçirdiyi "Startup School 4: Beş Qitə – 500 Startap" qlobal innovasiya proqramı beynəlxalq investisiya ekosisteminin aparıcı iştirakçılarını Azərbaycan startapları ilə bir araya gətirir. Proqramın tərəfdaşları arasında ABŞ, Malta, Finlandiya, Qətər, Çin, Pakistan və Azərbaycandan olan vençur fondları, investisiya qurumları və innovasiya təşkilatları, o cümlədən ABŞ-dan "Synapses Ventures", Maltadan "Deep Tech Foundry", Finlandiyadan "The Brutally Honest Ecosystem", Qətərdən "LICORNE GULF", Pakistandan "Khyber Pakhtunkhwa Board of Investment and Trade", Çindən "Silk Road High-Tech Industrial Park Association" (SRHPA), eləcə də Azərbaycandan "Caucasus Ventures" və "SABAH.HUB" var.

    "Enterprise Azerbaijan" "Startup School 4: Beş Qitə – 500 Startap" qlobal innovasiya proqramı vasitəsilə yerli startaplarla beynəlxalq investisiya ekosistemi arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsini, perspektivli layihələrin maliyyə və strateji tərəfdaşlıq imkanlarına çıxışının genişləndirilməsini təşviq edir. Proqramın "Demo Day" tədbiri oktyabrın 31-də Bakıda (SABAH.city) keçiriləcək.

    Enterprise Azerbaijan İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM)
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