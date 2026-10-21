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    Peskov: Bizə atəşkəs yox, sülh lazımdır

    Region
    • 21 oktyabr, 2026
    • 11:07
    Peskov: Bizə atəşkəs yox, sülh lazımdır

    Rusiya Ukrayna münaqişəsi üzrə müvəqqəti atəşkəs deyil, sülhün son şəkildə əldə edilməsinin tərəfdarıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə RF prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov "İnterfaks" agentliyinə açıqlama verib.

    "Heç nə dəyişməyib. Bizə atəşkəs deyil, sülh lazımdır", - o bildirib.

    Bu arada, Rusiya dövlət başçısının köməkçisi Yuri Uşakov bildirib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoffu çərşənbə günü günün birinci yarısında Peterburqdakı Konstantinovski sarayında qəbul edəcək.

    Vladimir Putin Dmitri Peskov Stiv Uitkoff Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
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