Peskov: Bizə atəşkəs yox, sülh lazımdır
Region
- 21 oktyabr, 2026
- 11:07
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Rusiya Ukrayna münaqişəsi üzrə müvəqqəti atəşkəs deyil, sülhün son şəkildə əldə edilməsinin tərəfdarıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə RF prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov "İnterfaks" agentliyinə açıqlama verib.
"Heç nə dəyişməyib. Bizə atəşkəs deyil, sülh lazımdır", - o bildirib.
Bu arada, Rusiya dövlət başçısının köməkçisi Yuri Uşakov bildirib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoffu çərşənbə günü günün birinci yarısında Peterburqdakı Konstantinovski sarayında qəbul edəcək.
Son xəbərlər
12:22
Sabahın hava proqnozu açıqlanıbDigər
12:17
Monteneqro noyabrdan Rusiya vətəndaşları üçün viza rejimi tətbiq edirDigər ölkələr
12:14
Mahir Emrelinin çıxış etdiyi komandanın yeni baş məşqçisi açıqlanıbFutbol
12:12
Serbiya Maliyyə Nazirliyi: Rusiyanın NIS-dəki payı Macarıstanın MOL şirkətinə satılacaqEnergetika
12:07
Nazirlik rəsmisi: Son 9 ayda 2565 hektar ərazi ilə bağlı qanunsuz bələdiyyə aktları ləğv olunubDaxili siyasət
12:07
Avropa Enerji İttifaqının yaradılmasına dair planlar açıqlanıbEnergetika
12:04
AMADA-nın cəzalandırdığı boksçu Daniel Holostenko karyerasını bitiribFərdi
12:02
Azərbaycan məktəblərində "TikTok"a giriş məhdudlaşdırılıbElm və təhsil
11:58
Video
Bir kəndin taleyi, bir xalqın yaddaşı: Qərbi Azərbaycanın Almalıq kəndiDaxili siyasət