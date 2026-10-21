Песков: РФ за окончательное достижение мира по Украине, а не за временное перемирие
В регионе
- 21 октября, 2026
- 10:58
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Россия выступает за окончательное достижение мира по украинскому конфликту, а не за временное перемирие.
Как передает Report, об этом агентству "Интерфакс" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ничего не изменилось. Нам нужен мир, а не перемирие", - сказал он.
Между тем, помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил о том, что президент РФ Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Константиновском дворце в Петербурге в первой половине дня в среду.
Отметим, что Уиткофф сегодня прибыл в Россию.
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