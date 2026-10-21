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    Стив Уиткофф прибыл в Россию

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 09:47
    Стив Уиткофф прибыл в Россию

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Россию.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.

    В Международном аэропорту Пулково американского чиновника встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает в ближайшее время провести встречу президента Владимира Путина со спецпосланниками Дональда Трампа. По его словам, главными темами переговоров должны стать итоги контактов спецпосланников с украинской и европейской сторонами, а также обмен позициями по другим важным вопросам.

    Стив Уиткофф Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков Российско-украинский конфликт
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