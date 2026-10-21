Стив Уиткофф прибыл в Россию
В регионе
- 21 октября, 2026
- 09:47
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Россию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.
В Международном аэропорту Пулково американского чиновника встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает в ближайшее время провести встречу президента Владимира Путина со спецпосланниками Дональда Трампа. По его словам, главными темами переговоров должны стать итоги контактов спецпосланников с украинской и европейской сторонами, а также обмен позициями по другим важным вопросам.
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