Стив Уиткофф прибыл в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Россию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские медиа.

В Международном аэропорту Пулково американского чиновника встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает в ближайшее время провести встречу президента Владимира Путина со спецпосланниками Дональда Трампа. По его словам, главными темами переговоров должны стать итоги контактов спецпосланников с украинской и европейской сторонами, а также обмен позициями по другим важным вопросам.