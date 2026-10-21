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    Stiv Uitkoff Rusiyaya gedib

    Region
    • 21 oktyabr, 2026
    • 09:50
    Stiv Uitkoff Rusiyaya gedib

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi elçisi Stiven Uitkoff Rusiyaya gedib.

    Bu barədə "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir.

    Pulkovo Beynəlxalq Hava Limanında amerikalı rəsmisini Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev qarşılayıb.

    Daha əvvəl Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirmişdi ki, Rusiya yaxın vaxtlarda Prezident Vladimir Putinin Donald Trampın xüsusi elçiləri ilə görüşünü keçirməyi gözləyir. Onun sözlərinə görə, danışıqların əsas mövzuları xüsusi elçilərin Ukrayna və Avropa tərəfləri ilə təmaslarının yekunları, eləcə də digər vacib məsələlər üzrə mövqe mübadiləsi olmalıdır.

    Vladimir Putin Donald Tramp Dmitri Peskov Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Rusiya Federasiyası
    Стив Уиткофф прибыл в Россию
    MiniBoss
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