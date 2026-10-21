Stiv Uitkoff Rusiyaya gedib
Region
- 21 oktyabr, 2026
- 09:50
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi elçisi Stiven Uitkoff Rusiyaya gedib.
Bu barədə "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir.
Pulkovo Beynəlxalq Hava Limanında amerikalı rəsmisini Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev qarşılayıb.
Daha əvvəl Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirmişdi ki, Rusiya yaxın vaxtlarda Prezident Vladimir Putinin Donald Trampın xüsusi elçiləri ilə görüşünü keçirməyi gözləyir. Onun sözlərinə görə, danışıqların əsas mövzuları xüsusi elçilərin Ukrayna və Avropa tərəfləri ilə təmaslarının yekunları, eləcə də digər vacib məsələlər üzrə mövqe mübadiləsi olmalıdır.
Son xəbərlər
10:47
"Barselona"nın futbolçusu Xavi Espart Ramosun rekordunu qıraraq tarixi nailiyyətə imza atıbFutbol
10:39
Video
Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotlarının birgə taktiki-uçuş təlimi başa çatıbHərbi
10:37
Foto
Dövlət Xidməti Masallıda gənclər üçün tədbirlər keçiribDaxili siyasət
10:37
Aytən Axundova: "Liman və konteyner avadanlıqları ilə bağlı çatışmazlıqlar qalır"İnfrastruktur
10:28
Avropa şirkətlərinin 57 %-i Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyəti qənaətbəxş sayırBiznes
10:24
Səfir: "Avropa investisiyalarının Azərbaycanın strateji sektorlarına cəlb edilməsi üzərində işləyirik"Xarici siyasət
10:23
Süni intellekt savadlılığı proqramı 7 000-dən çox vətəndaşı əhatə edibSosial müdafiə
10:22
ASCO sərnişin daşınmasını 14 % artırıbDigər
10:18
"AFchamber": Orta Dəhlizin inkişafı üçün sağlam biznes mühiti lazımdırİnfrastruktur