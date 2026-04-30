Analitik Ekspertiza Mərkəzi auditor seçib
Maliyyə
- 30 aprel, 2026
- 11:06
Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC-dir.
Qalib şirkətə 4 600 manat ödəniləcək.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Financial Reporting Center" MMC olub. Şirkətə 3 469 manat ödənilib.
01:39
"CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıbRegion
01:18
Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab veribDigər ölkələr
00:55
Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnibHadisə
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14